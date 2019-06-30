بالفيديو.. شجار حاد بين السكرتيرة الصحفية لـ ” ترامب ” ومسئولين كوريين شماليين

واشنطن(صدى):

أصيبت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام، في مشاجرة مع مسئولين كوريين شماليين، عندما كان يحاول فريقا من صحفيي البلدين إلى الإسراع لاحتلال قاعة الاجتماعات المُعدة لدونالد ترامب وكيم يونج أون.

وتفصيلا، دخلت جريشام في شجار حاد مع بعض الكوريين الشماليين، أسفر عن إصابتها برضوض بسيطة.

ولاحظت المتحدثة في وقت لاحق وهي توجه المراسلين خارج المبنى الذي يعقد فيه اجتماع كيم وترامب، وفي وقت مبكر من اليوم الأحد، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح وتصافحا تيمنا بتحسن العلاقات بين البلدين.