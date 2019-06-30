لأول مرة.. صور جديدة لعبير سندر وزوجها في حفل زفافهما

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفاشينيستا عبير سندر، عن صور جديدة من حفل زفافها على زوجها البريطاني جوردان أونيل مدرب الألعاب القتالية، والذي أقيم في شهر إبريل الماضي.

وحرص المصور محمد ماتي، أن ينشر بقية صور جلسة تصوير عبير سندر وعريسها، فيما كانت الفاشينيستا قد احتفلت بزوجها من مدرب ألعاب قتالية بريطاني الجنسية في شهر أبريل الماضي.

وحرصت من جانبها على نشر مقاطع من حفل زفافها على حسابها على سناب شات، حتى يشاركها محبيها فرحتها بليلة العمر، كما نشرت لقطات طريفة مع عريسها، خلال قضائهما شهر العسل في سنغافورة، إلى جانب صور رومانسية عدة تجمع بينهما.