لأول مرة.. صور جديدة لعبير سندر وزوجها في حفل زفافهما
كشفت الفاشينيستا عبير سندر، عن صور جديدة من حفل زفافها على زوجها البريطاني جوردان أونيل مدرب الألعاب القتالية، والذي أقيم في شهر إبريل الماضي.
وحرص المصور محمد ماتي، أن ينشر بقية صور جلسة تصوير عبير سندر وعريسها، فيما كانت الفاشينيستا قد احتفلت بزوجها من مدرب ألعاب قتالية بريطاني الجنسية في شهر أبريل الماضي.
وحرصت من جانبها على نشر مقاطع من حفل زفافها على حسابها على سناب شات، حتى يشاركها محبيها فرحتها بليلة العمر، كما نشرت لقطات طريفة مع عريسها، خلال قضائهما شهر العسل في سنغافورة، إلى جانب صور رومانسية عدة تجمع بينهما.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76718 ] نشر منذ 17 ساعة
نسأل الله العفو والعافيه ,,
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1264 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يتمم بخير..
شبيه الريح[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 16 ساعة
مدري ليش احس ان العنصرية تجري في دمنا🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13608 ] نشر منذ 10 ساعات
استغفر الله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41406 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يسترنا في الدنيا والاخرة
انا ماعد ادري العيب فيه وإلى في الي اشوفه كل يوم والثاني الواحده ليش تنشر صورها وأكثر جسمها عاري وفي كامل زينتها لا إله الا الله فين رايحين وفين واصلين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41406 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يسترنا في الدنيا والاخرة
انا ماعد ادري العيب فيه وإلى في الي اشوفه كل يوم والثاني الواحده ليش تنشر صورها وأكثر جسمها عاري وفي كامل زينتها لا إله الا الله فين رايحين وفين واصلين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 12546 ] نشر منذ 6 ساعات
ألـــــف مبــــروك .💐.