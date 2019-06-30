” جوجل ” .. طفل يحصل على أغرب اسم في العالم

جاكرتا(صدى):

أقدم ” أبوين ” بإندونيسيا على تسمية طفلها بأغرب اسم في العالم حيث أطلقا عليه ” جوجل ” ، كما قاموا بتسجيله لدى السلطات المعنية بهذا الاسم.

وعن التفاصيل، قال والد الطفل أنه عندما كانت زوجته حاملًا في الشعر السابع، كان يفكر في أسماء شائعة في بلاده، لكنه في الاخير قرر إعطاء طفله اسمًا متعلقًا بالتكنولوجي واستقر في النهاية على اسم ” جوجل ” .

وكشف والد الطفل أيضًا أنه إذا رزق بطفل آخر، فسوف يطلقون عليه اسم ” واتس آب ” .

أما عن والد الطفل، فكانت تشعر بالحرج ولم تكشف عن اسم طفلها لللآخرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عمره، لكن ومع مرور الوقت أحبت الاسم وصارت مولعة به.