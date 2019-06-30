وظائف شاغرة للجنسين بشركة سار في عدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” باب التقديم على وظائف أمنية للرجال والنساء في ” الرياض ، والدمام ، والمنطقة الشمالية ،مشروع قطار الحرمين .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة كالتالي :

1- أخصائي الأمن الصناعي (Industrial Security Specialist) -للرجال فقط – الرياض ويشترط :

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.

2- مُنسق الأمن الصناعي (Industrial Security Coordinator) -للجنسين – الرياض، الدمام، المنطقة الشمالية، مشروع قطار الحرمين ، ويشترط:

– درجة الدبلوم أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

وأكدت الشركة ان التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد 2019/06/30م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

وللتقديم على الوظيفة الأولى يمكن الدخول على الرابط التالي ، بعد إنشاء حساب على موقع “لينكد إن ” :هنا

كما يمكن الدخول على الرابط التالي للتقديم على الوظيفة الثانية :هنا