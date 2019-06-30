  • الأحد 30

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف شاغرة للجنسين بشركة سار في عدة مدن

وظائف شاغرة للجنسين بشركة سار في عدة مدن

وظائف شاغرة للجنسين بشركة سار في عدة مدن
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” باب التقديم على وظائف أمنية للرجال والنساء في ” الرياض ، والدمام ، والمنطقة الشمالية ،مشروع قطار الحرمين .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة كالتالي :

1- أخصائي الأمن الصناعي (Industrial Security Specialist) -للرجال فقط – الرياض ويشترط :
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.
2- مُنسق الأمن الصناعي (Industrial Security Coordinator) -للجنسين – الرياض، الدمام، المنطقة الشمالية، مشروع قطار الحرمين ، ويشترط:
– درجة الدبلوم أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

وأكدت الشركة ان التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد 2019/06/30م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

وللتقديم على الوظيفة الأولى يمكن الدخول على الرابط التالي ، بعد إنشاء حساب على موقع “لينكد إن ” :هنا

كما يمكن الدخول على الرابط التالي للتقديم على الوظيفة الثانية :هنا


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *