بالصور.. سواريز ينهار في البكاء بعد خسارة الأوروغواي بسببه

طلال الغامدي(صدى):

انهار نجم منتخب أوروغواي، لويس سواريز، ودخل في نوبة بكاء شديدة، بعدما تسبب في خسارة منتخب بلاده أمام البيرو في الدور ربع النهائي ببطولة كوبا أمريكا، بإهداره الركلة الترجيحية الأولى.

وانتهت المواجهة بفوز البيرو بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4، علما بأن الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي؛ فيما حاول بعض لاعبي المنتخب الأوروغوياني التخفيف من وطأة حزن سواريز بمواساته، وتوجيه بعض العبارات إليه.

وجاء ذلك قبل أن يتدخل القائد دييغو غودين، ويرافق زميله الحزين بشدة إلى خارج الملعب، وهو يذرف الدموع، في مشهد مؤثر.