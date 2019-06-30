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” الحصيني ” يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

” الحصيني ” يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
حمود العنزي(صدى):

توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية ” عبد العزيز الحصيني ” بدء تراجع درجات الحرارة بواقع ثلاث أو أربع درجات بدءً من غدٍ الإثنين .

وأكد ” الحصيني ” على حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” أن التراجع سيكون طفيف إلا أنه سيخف من كيظ الصيف خلال الأيام الماضية ليستمر إنخفاض الحرارة على هذا النحو لمدة 5 أيام .

كما توقع نشاط لرياح خفيفة إلى متوسطة على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة ، وتكون مثيرة للأتربة معظم ايام الأسبوع .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76718 ] نشر منذ 17 ساعة

ربنا يريد بنا خير ,,

[ عدد التعليقات: 7513 ] نشر منذ 14 ساعة

الله يعين

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