” الحصيني ” يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة
توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية ” عبد العزيز الحصيني ” بدء تراجع درجات الحرارة بواقع ثلاث أو أربع درجات بدءً من غدٍ الإثنين .
وأكد ” الحصيني ” على حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” أن التراجع سيكون طفيف إلا أنه سيخف من كيظ الصيف خلال الأيام الماضية ليستمر إنخفاض الحرارة على هذا النحو لمدة 5 أيام .
كما توقع نشاط لرياح خفيفة إلى متوسطة على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة ، وتكون مثيرة للأتربة معظم ايام الأسبوع .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76718 ] نشر منذ 17 ساعة
ربنا يريد بنا خير ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7513 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يعين