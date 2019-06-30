” الحصيني ” يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

حمود العنزي(صدى):

توقع باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية ” عبد العزيز الحصيني ” بدء تراجع درجات الحرارة بواقع ثلاث أو أربع درجات بدءً من غدٍ الإثنين .

وأكد ” الحصيني ” على حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” أن التراجع سيكون طفيف إلا أنه سيخف من كيظ الصيف خلال الأيام الماضية ليستمر إنخفاض الحرارة على هذا النحو لمدة 5 أيام .

كما توقع نشاط لرياح خفيفة إلى متوسطة على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة ، وتكون مثيرة للأتربة معظم ايام الأسبوع .