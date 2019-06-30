بالصور.. أول ظهور لزوج ” شهد الياسين ” بعد محاولة إخفائه عن الإعلام

خالد الظفيري(صدى):

على الرغم من محاولة إخفاء الفنانة ” شهد الياسين ” لزوجها عن أعين الكاميرات ووسائل الإعلام في ظل إنتشار صور حفل زفافها ، إلا ان أنه تم الكشف أخيراً عن شخصيته .

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد ضجت بصور حفل زفاف الفنانة وسط إخفاء تام لعريسها أو حتى مجرد الكشف عن اسمه .

وأعادت الإعلامية الكويتية نشر صورة العروسين مقدمة إليهما التهاني والتبريكات .

وعلقت ” العيدان ” على الصورة بكلمة “العريس ” مؤكدة أنها أول صورة لهما بعد حفل الزفاف .