وظائف شاغرة في القوات البرية الملكية بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الدفاع عن توفر عدد (758) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) على بند التشغيل والصيانة بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

ودعت الوزارة، الراغبين بالإلتحاق بهذه الوظائف وممن تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها عبر وسائل التواصل، على أن يبدأ استقبال طلبات التوظيف إعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/11/04هـ ولمدة أسبوعين.

وأوضحت أن طرق التقديم، مدينة الملك خالد العسكرية (حفر الباطن): للتقديم على الوظائف بإدارة مدينة الملك خالد العسكرية إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات مع ذكر أسم الوظيفة المتقدم عليها على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وأضافت، إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالطائف: للتقديم على الوظائف بإدارة التشغيل والصيانة بالطائف مراجعة قسم شؤون العاملين بمقر الإدارة الطائف – طريق السيل؛ بينما إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة: للتقديم على وظائف إدارة التشغيل والصيانة بشروره مراجعة الإدارة بقيادة قوة شروره.

وتابعت، إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالخرج والسليل: للتقديم على الوظائف بإدارة التشغيل والصيانة بالخرج والسليل إرسال السيرة الذاتية مع ذكر أسم الوظيفة المتقدم عليها على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

واستطردت، إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة: للتقديم على الوظائف بإدارة التشغيل والصيانة بالعيينة إرسال السيرة الذاتية مع ذكر أسم الوظيفة المتقدم عليها على العنوان (ص. ب 73008 ، الرياض 11538 شؤون الموظفين / التوظيف).

وقالت الوزارة، إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بجده: للتقديم على الوظائف بإدارة التشغيل والصيانة بالمنطقة الغربية مراجعة قسم شؤون العاملين بمقر الإدارة جده – معسكر القوات البرية – طريق الملك خالد.

وإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بجازان: للتقديم على الوظائف بإدارة التشغيل والصيانة بجازان إرسال المؤهلات على المطلوبه مع ذكر أسم الوظيفة المتقدم عليها على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

– إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالمدينة المنورة:

للتقديم على وظائف إدارة التشغيل والصيانة المدينة المنورة بعنوانها مراجعة الإدارة الكائن (بالعزيزية طريق الأمير نايف قيادة منطقة المدينة المنورة مع إحضار كافة المستندات).

– إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالقصيم:

للتقديم على الوظائف بإدارة التشغيل والصيانة بالقصيم إرسال السيرة الذاتية مع ذكر أسم الوظيفة المتقدم عليها على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]