طرق تساعدك في الحفاظ على أسنانك مع تقدم العمر
يُعاني البعض مع تقدم السن من فقدان الأسنان؛ مما يدفع البعض للاعتماد على ” الحفر والحشو ” ، لذا وفي هذا السياق سنستعرض نصائح للحفاظ على الأسنان مع تقدم العمر.
– الفلوريدا
يتم وضعها مباشرة على التجاويف الصغيرة؛ حيث يمكنها إعادة تكوين المينا أوإعادة بنائها؛ مما يلغي الحاجة إلى الحشو.
– الفرشاة الكهربائية
فرشاة الأسنان الكهربائية تضمن أن يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة بالكامل في كل مرة؛ فعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح قد يؤدي إلى ” تراكم البلاك، وتورم اللثة، وتسوس الأسنان ” ، وضعف صحة الفم بشكل عام.
– الحفاظ على صحة الفم
هناك نظامًا فعليًّا لـ ” معجون الأسنان، وشطف الفم، ومنتجات العناية الإضافية ” المناسبة لك؛ لذلك يجب تحديد نوع مرض الأسنان، وهم 4 حالات أساسية: ” عرضة للتجويف، حساسة، أسنان ملطخة، واللثة السيئة ” .
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