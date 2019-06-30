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    يونيو

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طرق تساعدك في الحفاظ على أسنانك مع تقدم العمر

طرق تساعدك في الحفاظ على أسنانك مع تقدم العمر

يُعاني البعض مع تقدم السن من فقدان الأسنان؛ مما يدفع البعض للاعتماد على ” الحفر والحشو ” ، لذا وفي هذا السياق سنستعرض نصائح للحفاظ على الأسنان مع تقدم العمر.

– الفلوريدا

يتم وضعها مباشرة على التجاويف الصغيرة؛ حيث يمكنها إعادة تكوين المينا أوإعادة بنائها؛ مما يلغي الحاجة إلى الحشو.

– الفرشاة الكهربائية

فرشاة الأسنان الكهربائية تضمن أن يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة بالكامل في كل مرة؛ فعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح قد يؤدي إلى ” تراكم البلاك، وتورم اللثة، وتسوس الأسنان ” ، وضعف صحة الفم بشكل عام.

– الحفاظ على صحة الفم

هناك نظامًا فعليًّا لـ ” معجون الأسنان، وشطف الفم، ومنتجات العناية الإضافية ” المناسبة لك؛ لذلك يجب تحديد نوع مرض الأسنان، وهم 4 حالات أساسية: ” عرضة للتجويف، حساسة، أسنان ملطخة، واللثة السيئة ” .


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