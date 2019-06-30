طرق تساعدك في الحفاظ على أسنانك مع تقدم العمر

يُعاني البعض مع تقدم السن من فقدان الأسنان؛ مما يدفع البعض للاعتماد على ” الحفر والحشو ” ، لذا وفي هذا السياق سنستعرض نصائح للحفاظ على الأسنان مع تقدم العمر.

– الفلوريدا

يتم وضعها مباشرة على التجاويف الصغيرة؛ حيث يمكنها إعادة تكوين المينا أوإعادة بنائها؛ مما يلغي الحاجة إلى الحشو.

– الفرشاة الكهربائية

فرشاة الأسنان الكهربائية تضمن أن يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة بالكامل في كل مرة؛ فعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح قد يؤدي إلى ” تراكم البلاك، وتورم اللثة، وتسوس الأسنان ” ، وضعف صحة الفم بشكل عام.

– الحفاظ على صحة الفم

هناك نظامًا فعليًّا لـ ” معجون الأسنان، وشطف الفم، ومنتجات العناية الإضافية ” المناسبة لك؛ لذلك يجب تحديد نوع مرض الأسنان، وهم 4 حالات أساسية: ” عرضة للتجويف، حساسة، أسنان ملطخة، واللثة السيئة ” .