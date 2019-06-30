تكريم الشاعرة الإماراتية حمدة المر في جزر العالم بدبي

رشيدة المطيري(صدى):

بحضور سعادة سعيد حارب – الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، نظمت الدكتورة مريم الشناصي رحلة تكريمية للشاعرة الإماراتية حمدة المر إلى جزر العالم بدبي، بمناسبة حصولها على المركز الخامس في مسابقة فرسان القصيد بالمملكة العربية السعودية، ولتمثيلها الإمارات خير تمثيل بجائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي.

وذلك وسط حضور مميز من الشخصيات المهمة و الشعراء والإعلاميين ونشطاء المجتمع للاحتفاء بالشاعرة، و تضمنت الرحلة زيارة الجزيرة الإيطالية، ثم زيارة الفيلا العائمة (إحدى عجائب العالم)، وفي الختام زيارة القصر السويدي الفخم بجزيرة السويد، حيث تم الاحتفال بالشاعرة هناك وتكريمها وسط أجواء سعيدة.