5 مزايا جديدة لمستخدمي واتساب

وكالات(صدى):

كشف واتساب عن ٥ مزايا للمستخدمين، ستتاح قريبًا، ومن بينهل مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم مباشرةً على قصص فيسبوك FacebookStories على غرار الطريقة التي يمكن للمستخدمين القيام بها على إنستجرام.

ومن بين المزايا، الوضع الليلي؛ خيث يعمل واتساب حاليًّا على توفير ميزة الوضع المظلم لتطبيقه، ووفقًا للتقارير، سيطلق على هذا الوضع الجديد الوضع الليلي Night Mode، ومثلما يحدث في الوضع المظلم في نظام أندرويد سيصبح المظهر الرئيس للتطبيق أسود اللون.

وتسمح ميزة QR code الجديدة للمستخدمين بإضافة جهات اتصال إلى هواتفهم الذكية عن طريق فحص QR code للمستخدمين الآخرين؛ فضلًا عن تصميم الألبوم، وحماية صورة الملف الشخصي.