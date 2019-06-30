باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع ” بونوتشي “

نواف السالم(صدى):

يسعى نادي باريس سان جيرمان في هذه الفترة للتعاقد مع لاعب يوفنتوس ليوناردو بونوتشي، لتعويض خسارة سباق التعاقد مع لاعب نادي آياكس الهولندي ماتياس دي ليخت.

حيث يحاول باريس سان جيرمان إغراء ” بونوتشي ” بتقديم راتب تبلغ قيمته 7 مليون يورو سنوياً؛ لإقناعه بالانتقال إلى النادي العاصمي.

ومن جانبه، طمأن ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، الإيطالي ” بونوتشي ” بدوره الهام في مشروع المدرب الجديد ليوفنتوس حتى مع قدوم دي ليخت.

كما أشار إلى أنه سيحظي بمشاركة مستمرة مع الفريق، ومتمسكاً باستكمال مشواره مع ” البيانكونيري ” .