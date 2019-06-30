  • الأحد 30

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. توفر وظائف شاغرة ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل

توفر وظائف شاغرة ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل

توفر وظائف شاغرة ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل
فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج ” الخدمات الصحية ” للهيئة الملكية بمدينة الجبيل، عن توفر 4 وظائف شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل من خلال برنامج تمهير، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي
– أخصائي تدريب ” العدد 4 وظائف ”

* الشروط

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الإدارة الصحية.
3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهرالسابقة.
5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/30م، من خلال الرابط التالي: هنا


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *