توفر وظائف شاغرة ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل
كشف برنامج ” الخدمات الصحية ” للهيئة الملكية بمدينة الجبيل، عن توفر 4 وظائف شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل من خلال برنامج تمهير، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي
– أخصائي تدريب ” العدد 4 وظائف ”
* الشروط
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الإدارة الصحية.
3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهرالسابقة.
5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/30م، من خلال الرابط التالي: هنا
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