توفر وظائف شاغرة ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج ” الخدمات الصحية ” للهيئة الملكية بمدينة الجبيل، عن توفر 4 وظائف شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل من خلال برنامج تمهير، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي

– أخصائي تدريب ” العدد 4 وظائف ”

* الشروط

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الإدارة الصحية.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهرالسابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/30م، من خلال الرابط التالي: هنا