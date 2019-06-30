تكليف لجنة حكومية لإعتماد المراكز المسؤولة عن الفحص الطبي للعمالة الوافدة

نايف السالم(صدى):

في خطوة هامة لضمان عدم إنتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مختصة بإعتماد المراكز الطبية المسؤولة عن الفحص الطبي للعمالة الوافدة للمملكة .

ومن المقرر أن تكون اللجنة دائمة بوزارة الخارجية وتضم ممثلين من وزارات ” الخارجية ، الداخلية ، الصحة ، العمل والتنمية الإجتماعية ” وممثلين من رئاسة الإستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة .

وأوضح المجلس أن العمل باللجنة سيتم بعد 3 أشهر فور إقرار الآلية على أن يستمر العمل بتلك المراكز لحين ذلك ، مع رفع الملاحظات للمقام السامي .