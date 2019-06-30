” باي باي كاميرا ” تطبيق جديد يزيل البشر من الصور

واشنطن(صدى):

كشف فنان أمريكي يُدعى ” دامغانسكي ” ، عن تطبيق جديد على نظام iOS قام بتطويره برفقة مُطورين آخرين ، يزيل البشر من الصور، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وأطلق عليه مسمى ” باي باي كاميرا ” .

وقال دامغانسكي ، بني التطبيق لعصر ما بعد البشر، معتمداً على الذكاء الاصطناعي لإزالة الناس من الصور، ثم الرسم في المكان الفارغ .

ورغم أن فكرة التطبيق، المتوفر على آب ستور مقابل نحو 3 دولارات، تبدو ثورية، إلا أن إزالة البشر من الصورة تترك أثراً تدركه العين، خصوصاً أن ما يُرسم مكانهم يبدو واضحاً، بما لا يتناسب مع باقي أجزاء الصورة.

ويستخدم تطبيق Bye Bye Camera خوارزمية مفتوحة المصدر لكشف البشر باسم YOLO، إضافة إلى مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لملء المكان الذي خلا بعد الإزالة.