” فورد ” تزيح الستار عن مواصفات سيارتها الجديدة 

واشنطن(صدى):

أزاحت شركة ” فورد ” الستار عن النموذج الجديد من سيارات Puma التي اشتهرت بشكل كبير في تسعينيات القرن الفائت.

وتأتي Puma الجديدة بهيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و19 سنتيمترا، مصمم بشكل عصري وأنيق، يميزه الشبك الأمامي العريض، والمصابيح المزودة بشرائط LED مضيئة.

وتميزت هذه السيارة بأنها ذات سقف بانورامي كبير يعطي الركاب شعورا بالراحة أثناء السفر، وزودت بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة عليها مقود رياضي مميز مكسو بالجلد، وشاشتان تعملان باللمس، تتحكمان بأنظمة المولتيميديا المتطورة الموجودة فيها، وتمكنان السائق من رؤية ما تظهره الكاميرات المثبتة على الواجهتين الأمامية والخلفية، وتستجيبان للأوامر الصوتية للسائق.

ومن المقرر أن المركبة ستطرح بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام للتحكم بدوران العجلات على الطرق الوعرة، ونظام يمنع انزلاقها عند المنعطفات، وستحصل على علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ومحركات بسعة 1.5 لتر، وعزم 120 حصانا.