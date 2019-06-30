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قرار هام لتيسير الإنتقالات على حجاج الداخل الموسم المقبل

قرار هام لتيسير الإنتقالات على حجاج الداخل الموسم المقبل
علي القحطاني(صدى):

أتاحت وزارة الحج والعمرة استئجار حافلات من خارج المملكة أمام شركات ومؤسسات حملات حجاج الداخل ، وذلك لمواجهة نقص المعروض بالسوق المحلي أمام زيادة الطلب .

وأوضحت الوزارة أنه على الشركات الراغبة التقدم بطلب لتأمين الحافلات والحصول على موافقة الوزير، بعد التأكد من توفير شروط تضمن سلامة وتأمين الحافلة على الطرق .

واشترطت الوزارة ألا يزيد عمر الحافلة عن 10 سنوات ، وأن تخضع للفحص الفني للتأكد من عدم إنبعاث دخان أو أبخرة مائية ، وخضوعها للتأمين المعتمد .

كما اشترطت الوزارة أن تكون الحافلة مكيفة وتتسع لـ 45 راكب ومزودة بدورة مياه ، وألا يزيد طولها عن 12.5 م وعرضها عن 2.6 م .

كما يجب أن تحمل الحافلة رقم مميز ، ومُلصق باسم المستأجر الأساسي مع دخولها لدى جمرك منفذ الدخول .
وتأتي هذه الإشتراطات تأميناً لسلامة الحجاج والمعتمرين ولضمان راحتهم ، وتوفير احتياجات النقل المحلية .


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