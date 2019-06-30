قمة العشرين تشهد استعراض علاج جديد سعودي ياباني

أوساكا(صدى):

كشف وزير الخارجية الياباني ” كونو تارو ” في قمة مجموعة العشرين، عن انجاز علمي حققته أيادي يابانية – سعودية، بالتوصل لأول علاج في العالم لمرض الفشل القلبي باستخدام الخلايا الجذعية.

ويعد العلاج عبارة عن نسيج قلبي مصنوع من خلايا IPS، كما أن أحد أعضاء الفريق الذي حقق هذا الإنجاز الطبيب السعودي صفوق الشمري.

وكشفت التقارير، عن أول مريض غير ياباني استفاد من العلاج الجديد، والذي كان موطناً سعودياً، حيث أجريت له العملية في اليابان، ويتميز هذا العلاج بأنه أقل تكلفة من الزراعة القلبية.