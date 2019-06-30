بالفيديو.. مشهد صادم لأردوغان وهو يؤدي تعاليم البوذية

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشهد صادم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يؤذي تعاليم البوذية أثناء وجوده في اليابان لحضور قمة العشرين.

وأظهر الفيديو، أردوغان وهو بجانب زوجته أمينة وبجوارهما فتاة يابانية تضع أمامه طبق وتطلب منه أداء طقوس البوذية بشبه السجود للطبق؛ فيمتثل الرئيس التركي لأمرها ما أثار موجة غضب واسعة ضد من يحاول دائمًا أن يزعم ويظهر نفسه راعي الإسلام والمسلمين.

وكانت زوجة أردوغان، قد أثارت الجدل هي الأخرى بارتدائها حقيبة يد بلغ ثمنها نحو ٥٠ ألف دولار وتنتمي إلى إحدى الماركات باهظة الثمن؛ في ظل أوضاع اقتصادية متردية في تركيا وأزمة طاحنة يعيشها الشعب التركي.