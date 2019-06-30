بموجب مرسوم ملكي.. تحديد المحكمة المختصة بطلبات تعويض المدنيين بشأن الأضرار النووية

عادل الحربي(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – مرسوماً ملكياً يقضي بتعديل إحدى مواد نظام “المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ” .

ويختص التعديل الجديد بالمادة 28 ، ليكون على الوجه التالي : تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام .

وكانت المادة سابقاً لا تخصص محكمة بعينها ، وذلك بعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء وقرار مجلس الشورى .