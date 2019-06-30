حقيقة إهانة ترامب لرئيس وزراء إسبانيا في قمة العشرين 

مدريد(صدى):

كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن حقيقة إهانته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة العشرين، قائلا إن اللقطة التي رصدتها الكاميرات للرئيس الأمريكي وهو يُشير له بالجلوس على مقعده خلال قمة العشرين بأوساكا وسط اليابان فُسرت بشكل غير صحيح.

ولفت سانشيز إلى أن ما جرى تداوله في الإعلام لم يكن دقيقا، وأن ما حصل تم فهمه وتأويله على نحو مغلوط، مقدماً شكره للرئيس ترامب على إشادته بإسبانيا وقيادتها.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن ترامب قال لسانشيز إن لديه مقعدا جيدا، حين كان يشير بسبابته، ولم يكن بصدد توجيه الأمر كأنه يقول له اقعد مكانك.

وذكرت مصادر مطلعة أن ما حصل كان ” مزحة ” ، وبالتالي فلا صحة لما أثير بشأن إهانة متعمدة.