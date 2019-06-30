 أول مواطنة تشارك فريق تطوعي لمساعدة التائهين في الصحراء

نايف السالم(صدى):

أعلنت المواطنة نورة الجعيدي عن انضمامها إلى فريق برق للإنقاذ التطوعي، وبالتالي تكون أول مواطنة تشارك الفريق البالغ عدده أكثر من 400 شخص متطوع في عمليات الإنقاذ.

وأعربت نورة الجعيدي في تقرير بثته MBC، عن سعادتها بانضمامها إلى الفريق التطوعي الخيري، موضحة أن أي شخص قادر على فعل الخير، طالما هناك دولة تدعمه.

وجاء في التقرير حالة بلاغ استغاثة لفتاة، باشرته الجعيدي بسيارة دفع رباعي مخصصة لهذه الأعمال واستطاعت إنقاذها، بعدما حصلت على كافة المعلومات اللازمة وإحداثيات مكانها.