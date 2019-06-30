‏” سعود الطبية ” تجدد تحذيراتها من لدغات حيوانات الصيف

محمد السعران(صدى):

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام من خطورة الاقتراب من الحيوانات اللادغة عند الخروج، والتي تصادف فترة تهيج العقارب والثعابين بعد موسم الشتاء.

وشددت المدينة على ضرورة توخي الحذر عند الخروج وعدم الاقتراب منها، خصوصًا من العقارب و الثعابين ، ولا سيما هذه الأيام، حيث تشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة؛ ويسهم ذلك في خروج تلك الحيوانات من أماكنها.

وأكدت المدينة على أهمية الحرص على أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتي تتمثل في الحرص على لبس الحذاء التي تغطي الساق، بالإضافة إلى أخذ أدوات الإسعافات الأولية.

ونوهت المدينة على جاهزية أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة كافة على مدار الساعة، حيث يتواجد فيها كادر مؤهل ومدرَّب، وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.

يذكر أن طوارئ المستشفى العام يشهد في فترة فصل الصيف وشهريًا أكثر من حالة للدغات العقارب والثعابين.