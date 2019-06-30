دراسة : ” سن اليأس ” يصيب الرجال أيضاً

متابعة- أميرة خالد(صدى):

رغم أن سن اليأس معروف فقط لدى النساء إلا أن دراسة علمية حديثة كشفت أنه يصيب الرجال أيضاً ، إذ تقل قدرتهم على الخصوبة والإنجاب .

وأكدت الدراسة أن أعراض سن اليأس تصيب الرجال عند عمر 51 عام ، وذلك بعد إثبات النتائج على 4200 رجل تبين أنهم أقل قدرة على الإنجاب بنسبة 34% مقارنةً ممن تقل أعمارهم عن 35 عام .

من جانبه قال الدكتور غي موريس الباحث بجامعة كامبريدج المقدمة للدراسة ، أن الأسباب تعود إلى تناقص أعداد الحيوانات المنوية مع التقدم بالعمر ، لذا يمكن غالباً اللجوء للتلقيح الصناعي .