دراسة : ” سن اليأس ” يصيب الرجال أيضاً
رغم أن سن اليأس معروف فقط لدى النساء إلا أن دراسة علمية حديثة كشفت أنه يصيب الرجال أيضاً ، إذ تقل قدرتهم على الخصوبة والإنجاب .
وأكدت الدراسة أن أعراض سن اليأس تصيب الرجال عند عمر 51 عام ، وذلك بعد إثبات النتائج على 4200 رجل تبين أنهم أقل قدرة على الإنجاب بنسبة 34% مقارنةً ممن تقل أعمارهم عن 35 عام .
من جانبه قال الدكتور غي موريس الباحث بجامعة كامبريدج المقدمة للدراسة ، أن الأسباب تعود إلى تناقص أعداد الحيوانات المنوية مع التقدم بالعمر ، لذا يمكن غالباً اللجوء للتلقيح الصناعي .
د.فهد[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 18 ساعة
ممكن تلافي اعراض سن اليأس للرجال والنساء وخاصة من ناحية ((القدره الجنسيه)) بالرياضه المستمره وانقاص الوزن
اما تناول حبوب التقويه الجنسيه فهي تساعد نسبه ضئيله جدا ولها اعراض جانبيه مثل تعود الجسم عليها والصداع ولاتعطي الشعور المزاجي المطلوب مثل الرياضه وتخفيف الوزن .
وبالتوفيق للجميع ..
الراوق[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 17 ساعة
الرياضه حياه