بعد فتكه بمواطن وفي أقل من 24 ساعة.. ثعبان كوبرا آخر بالباحة ” فيديو “

حامد العمري(صدى):

وثق مواطن صباح اليوم الأحد ، مقطع فيديو لثعبان كوبرا بمركز بني عدوان التابع لمنطقة الباحة .

وفي التفاصيل فقد أوضح المواطن راشد بن غرم الله الزهراني ” لصدى ” أنه تفاجأ بثعبان كوبرا سام ، وذلك حين تنزهه بقرية سبيحة العليا ، بمركز بني عدوان في الجزء الغربي الشمالي من محافظة القرى .

وأردف ” الزهراني” أن هذه الأنواع يكثر خروجها هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

يذكر أن مساء البارحة ، قد فتك ثعبان كوبرا من نفس الفصيلة ، بمواطن وأدخل ابنته العناية المركزة بالباحة .

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