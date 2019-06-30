بعد فتكه بمواطن وفي أقل من 24 ساعة.. ثعبان كوبرا آخر بالباحة ” فيديو “
وثق مواطن صباح اليوم الأحد ، مقطع فيديو لثعبان كوبرا بمركز بني عدوان التابع لمنطقة الباحة .
وفي التفاصيل فقد أوضح المواطن راشد بن غرم الله الزهراني ” لصدى ” أنه تفاجأ بثعبان كوبرا سام ، وذلك حين تنزهه بقرية سبيحة العليا ، بمركز بني عدوان في الجزء الغربي الشمالي من محافظة القرى .
وأردف ” الزهراني” أن هذه الأنواع يكثر خروجها هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة .
يذكر أن مساء البارحة ، قد فتك ثعبان كوبرا من نفس الفصيلة ، بمواطن وأدخل ابنته العناية المركزة بالباحة .
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7513 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يكفينا شرها
العربي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 8 ساعات
نفسي اعرف زمان كيف كانوا يعيشون فالمزارع والبيوت الشعبيه الطينيه والثعابين والزواحف داخل بيوتهم
زائر[ عدد التعليقات: 3320 ] نشر منذ 7 ساعات
الثعابين ما تهاجم الا من ياذيها او يمشي في الاتجاه اللي تروح معه
دايم الثعابين تاخذ وضع الدفاع فقط واي احد يشوف ثعبان يحاول ان يبتعد عنه ولا يجي من قدامه
ونصيحه لا احد يذهب الى الاماكن الجبليه هذي الايام او الى اماكن فيها زرع واشجار
والافضل البحث عن الاماكن المكشوفة
زائر[ عدد التعليقات: 2513 ] نشر منذ 7 ساعات
الحر يخليها تطلع من جحورها بعدين هي تهاجم اذا قربت منها اوحست خطر منك لانه زمان كانوا يناموا في البر الثعابين لو تمشي علي اللي مايتحرك ماتعضه هي تدافع
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76671 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يكفينا والمسلمين ، شرها ,, آمين ,,
qlq[ عدد التعليقات: 5277 ] نشر منذ 6 ساعات
…
الله الحامي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13592 ] نشر منذ 2 ساعتين
تطلع من جحورها تبحث عن مصادر للمياه للتبرد
الله يكفينا شرها