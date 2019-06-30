تسريبات جديدة تكشف التصميم النهائي لـ ” نيسان باترول ” 2021

أبو ظبي(صدى):

كشفت تسريبات جديدة عن التصميم النهائي لسيارة نيسان باترول 2021 مع إقتراب طرحها بالأسواق ، بعد إكتمال اختبارها .

وأكدت تلك التسريبات أن الموديل الجديد لنيسان باترول سيكون أكثر هجومية وقدرة على السير بالطرق الوعرة ، مع الإحتفاظ بمظهر شبك حرف” V” الأمامي والذي يعد أيقونة نيسان .

كما أوضحت أن تصميم السيارة يوفر الرفاهية والراحة لقيادة مثالية على الطريق ، كما ظهر أثناء اختبار السيارة سابقاً على الطرق الإماراتية .

الجدير بالذكر أنه سيتم الكشف عن السيارة العام المقبل على أن يتم طرحها فعلياً بالأسواق في 2021 .

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