نوال الزغبي لصحفي طلب الزواج منها: شكرا يا عريس
أثار الصحفي التونسي دويع العجمي ضجة كبيرة؛ وذلك بعد طلبه يد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للزواج على العلن وأمام المتابعين.
ولم يكتفي ” دويع ” بذلك، بل قام بمعاديتها أيضًا بمناسبة ميلادها فائلاً: ” بحجم السعادة التي تنثرينها بصوتك وبقدر الحب الذي به تتغنين دائمًا كل عام وأنتِ بنجاح وتميز وكل يوم وأنتِ المضيئة بقلوب المحبين فالحياة تليق بك حتى ننتهي ” .
وأضاف: ” تبقين الذهبية التي لايغيرها الزمن.. ولا الظروف ” .
وردت ” نوال ” على معايدة دويع لها بتغريدة على ” تويتر ” قائلة: ” شكرًا يا أحلى عريس ” ، لتقدمه لطلب يدها فيما قبل.
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