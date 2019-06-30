نوال الزغبي لصحفي طلب الزواج منها: شكرا يا عريس

بيروت(صدى):

أثار الصحفي التونسي دويع العجمي ضجة كبيرة؛ وذلك بعد طلبه يد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للزواج على العلن وأمام المتابعين.

ولم يكتفي ” دويع ” بذلك، بل قام بمعاديتها أيضًا بمناسبة ميلادها فائلاً: ” بحجم السعادة التي تنثرينها بصوتك وبقدر الحب الذي به تتغنين دائمًا كل عام وأنتِ بنجاح وتميز وكل يوم وأنتِ المضيئة بقلوب المحبين فالحياة تليق بك حتى ننتهي ” .

وأضاف: ” تبقين الذهبية التي لايغيرها الزمن.. ولا الظروف ” .

وردت ” نوال ” على معايدة دويع لها بتغريدة على ” تويتر ” قائلة: ” شكرًا يا أحلى عريس ” ، لتقدمه لطلب يدها فيما قبل.