بالفيديو.. ترامب يهين أردوغان وفريقه أمام وسائل الإعلام والأتراك غاضبون 

أنقرة(صدى):

سادت موجة من الغضب العارم في تركيا بسبب خضوع أردوغان المهين وعدم قدرته على الرد على سخرية ترامب وإهانته لهم بعد قول ترمب لأردوغان وفريقه أمام وسائل الإعلام: ” انظروا لطيفين للغاية ويسهل التعامل معهم، لايوجد منتج في هوليود يستطيع أن يخرج لنا أناساً بهذا الشكل “.

واعتبر رواد التواصل ما قاله ترامب لأردوغان في المقطع المتداول إهانة للأتراك، حيث ظهر أردوغان وفريقه “أذلاء” أمام ترامب في موقف شبهه البعض بأن السينما الأمريكية ربما لا تستطيع إخراجه بهذا الشكل.