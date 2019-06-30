رغم الأزمة الطاحنة.. سعر حقيبة زوجة أردوغان يثير غضب الأتراك

أنقرة(صدى):

غضب الشعب التركي من السعر الخيالي لحقيبة قرينة الرئيس التركي أمينة أردوغان؛ حيث يصل ثمنها نحو 50 ألف دولار، ما جدد الجدل الذي اشتعل أخيراً بسبب فواتير القصر الرئاسي وزيادة النفقات الخاصة والسرية.

ويصل ثمن الحقيبة إلى ما يعادل 288 ألف ليرة تركية، وهو الحد الأدنى لرواتب 11 شخص تركي في السنة؛ بينما علقت إحدى المغردات إن السيدة الأولى تحمل حقيبة هيرميس بقيمة 50 ألف دولار في اليابان، بينما يعاني الشعب التركي من الجوع والبطالة، لكن «الستايل» أهم من العيش.

وكان مواطنًا تركيًا قد شنق نفسه بسبب عجزه عن دفع إيجار منزله، بينما تحمل قرينة أردوغان على كتفها حقيبة بآلاف الدولارات،وقارن مغرد آخر بين حقيبة أمينة أردوغان التي يبلغ ثمنها 50 ألف دولار، وحقيبة مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل التي لا يتجاوز سعرها 200 يورو فقط.