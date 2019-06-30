بالفيديو.. لاعب فريق قطري يرقص مخمورا على إحدى السيارات
رصدت إحدى مقاطع الفيديو قيام الهولندي ويسلي شنايدر، لاعب فريق الغرافة القطري، بالرقص مخمورًا على إحدى السيارات.
وعن التفاصيل، مان ” شنايدر ” في حالة سكر شديد، وتسلق على إحدى السيارات وبدأ بالرقص أمام المارة، كما عمد إلى تقبيل سيدة كانت تمر في الشارع.
وألقت الشرطة القبض على لاعب نادي ” الغرافة ” القطري وأفرجت عنه؛ بعد دفعه أكثر من 5000 جنيه إسترليني، قيمة الأضرار التي تسبب بها، وبعد اتفاقه مع صاحب السيارة المتضررة.
يٌذكر أن ” شنايدر” شارك بالدوري القطري في 11 مباراة ؛ وذلك خلال الموسم ” 2018 – 2019 ” ، كما أحرز 6 أهداف وينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري.
qlq[ عدد التعليقات: 5286 ] نشر منذ 17 ساعة
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بتسكر انثبر في غرفتك
اللهم لا شماتة
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7513 ] نشر منذ 14 ساعة
الله لايبلانا
سلطان عسيري[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 14 ساعة
اصدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس باعتماد توصيات لجنة الانضباط ولجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن ما بدر من لاعب نادي الاتحاد المحترف الحسن كيتا من تصرفات غير أخلاقية وخارجة عن الروح الرياضية باستخدام يديه في حركات مخلة بالآداب إلى جانب قيامه بالبصق تجاه مساعد الحكم الثاني في المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال والتي أقيمت يوم أمس الأربعاء بين ناديي الاتحاد والشباب على أستاد الملك فهد الدولي بالرياض وتمثلت القرار فيما يلي:
أولا: إلغاء عقد لاعب نادي الاتحاد / الحسن كيتا اعتبارا من 1429/5/10ه.
ثانيا: إنهاء جميع مستحقاته من قبل نادي الاتحاد.
ثالثا: عدم التعاقد مع اللاعب المذكور من قبل جميع أندية المملكة مستقبلا.
رابعا: الرفع للاتحاد الدولي لكرة القدم بكل مابدر من اللاعب المذكور من تصرفات خارجة عن الروح الرياضية. ودعا الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بهذه