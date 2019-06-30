بالفيديو.. لاعب فريق قطري يرقص مخمورا على إحدى السيارات

طلال الغامدي(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو قيام الهولندي ويسلي شنايدر، لاعب فريق الغرافة القطري، بالرقص مخمورًا على إحدى السيارات.

وعن التفاصيل، مان ” شنايدر ” في حالة سكر شديد، وتسلق على إحدى السيارات وبدأ بالرقص أمام المارة، كما عمد إلى تقبيل سيدة كانت تمر في الشارع.

وألقت الشرطة القبض على لاعب نادي ” الغرافة ” القطري وأفرجت عنه؛ بعد دفعه أكثر من 5000 جنيه إسترليني، قيمة الأضرار التي تسبب بها، وبعد اتفاقه مع صاحب السيارة المتضررة.

يٌذكر أن ” شنايدر” شارك بالدوري القطري في 11 مباراة ؛ وذلك خلال الموسم ” 2018 – 2019 ” ، كما أحرز 6 أهداف وينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري.