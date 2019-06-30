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بالفيديو.. شاعر سعودي يرحب بحضور القنصل الأمريكي حفل زفاف بطريقة خاصة

بالفيديو.. شاعر سعودي يرحب بحضور القنصل الأمريكي حفل زفاف بطريقة خاصة
عادل الحربي(صدى):

رحب شاعر بحضور القنصل الأمريكي لحفل زفاف في أحد المناطق على طريقته الخاصة؛ حيث ظهر وهو يلقي قصيدة باللغة الإنجليزية أمام القنصل الأمريكي في المملكة.

وكشف مقطع فيديو، عن الشاعر وهو يقول إن أحد القائمين على الحفل، طلب منه كتابة قصيدة بالإنجليزية؛ ترحيبًا بالقنصل الأمريكي؛ حيث أكد أنه ليس ضليع في اللغة.

وأخذ الشاعر في قراءة أبيات الشعر للإنجليزية والتي كانت بعنوان ” هلو هلو .. جودي جودي ” ؛ ليضحك القنصل الأمريكي والوفد المرافق له، وصفق للشاعر، وسط ضحكات وابتهاج من الحضور.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7513 ] نشر منذ 20 ساعة

صح لسانك قودي قودي

[ عدد التعليقات: 895 ] نشر منذ 18 ساعة

المفروض حفل كبير لا نه قنصل وواحد يرحب يجد الغه الا نجليزيه

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