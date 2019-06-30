بالفيديو.. نشوب معركة طاحنة بين فهدين لنزاعهم على فريسة
وثقت إحدى مقاطع الفيديو معركة طاحنة بين ” فهدين ” في حديقة ” كروجر ” الوطنية في جنوب إفريقيا ؛ وذلك لأجل الحصول على خنزير بري بعد اصطياده.
وظهر بالفيديو الذي التقطته ” سائحة ” الفهد الأول وهو يقفز على الخنزير البري الذي كان أكبر وأضخم منه بشكل ملحوظ، واحتجزه رغم مقاومته الشرسة.
حيث اجتذبت الضوضاء الصادرة فهدًا آخر حاول الحصول على الخنزير الذي اصطاده الفهد الأول لتنشب المعركة بين الفهدين، واستغل الخنزير الفرصة وهرب متسللا من الموت.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7513 ] نشر منذ 20 ساعة
لو يجيهم ضبع طردهم الاثنين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76718 ] نشر منذ 17 ساعة
سبحان الله ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 12744 ] نشر منذ 7 ساعات
😂حيلهم بينهم (الدلخين)
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13608 ] نشر منذ 7 ساعات
صراع من اجل البقاء