بالفيديو.. نشوب معركة طاحنة بين فهدين لنزاعهم على فريسة

كيب تاون(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو معركة طاحنة بين ” فهدين ” في حديقة ” كروجر ” الوطنية في جنوب إفريقيا ؛ وذلك لأجل الحصول على خنزير بري بعد اصطياده.

وظهر بالفيديو الذي التقطته ” سائحة ” الفهد الأول وهو يقفز على الخنزير البري الذي كان أكبر وأضخم منه بشكل ملحوظ، واحتجزه رغم مقاومته الشرسة.

حيث اجتذبت الضوضاء الصادرة فهدًا آخر حاول الحصول على الخنزير الذي اصطاده الفهد الأول لتنشب المعركة بين الفهدين، واستغل الخنزير الفرصة وهرب متسللا من الموت.