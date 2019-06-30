متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة علمية حديثة، أن ممارسة التمارين الرياضية تزيد من فرص الحمل لدى السيدات، بنفس الدرجة التي تحدثها منشطات الحمل، وأدوية زيادة الخصوبة النسائية.

ومن جانبها، لفتت الدكتور جابريلا مينا الباحث الرئيس في الدراسة الجديدة، إلى أن النساء اللاتي مارسن الرياضة كانت لديهن فرص أكبر لحدوث الحمل من نظرائهن اللاتي لم يمارسن الرياضة أو يتعاطين أدوية منشطة لحدوث الحمل.

وأبانت ” مينا ” ، أن نوع الرياضة التي مارستها النساء لم يؤثر كثيرًا في حدوث الحمل، سواء كانت التمارين التي أدوها تمارين عادية أو في صالة رياضية.

وأكدت ” مينا ” ، أن جميع التمارين الرياضية أثرت بشكل إيجابي على حدوث الحمل، لكنها لم توصي بممارسة نوع معين من الرياضة للحصول على هذه النتائج.