وظائف إدارية وإعلامية شاغرة في نافذة الإعلام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مؤسسة نافذة الإعلام، عن توفر وظائف إدارية وإعلامية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالمؤسسة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُدير مشاريع، ومُحرر صحفي، وأخصائي خطط تسويقية، ومُصمم ابداعي، وعلاقات عامة، وسكرتير).

وأوضحت أن شروط مُدير مشاريع: خبرة في التخطيط وإدارة المشاريع الإعلامية والتوعوية، القدرة على بناء ووضع الاستراتيجية، القدرة على متابعة سير الاستراتيجية وتنفيذها؛ كما تحتاج إلى مُحرر صحفي: شهادة بكالوريوس إعلام، خبرة 3 سنوات في تحرير كافة القوالب الصحفية.

وأضاف، أخصائي مواقع التواصل الاجتماعي: شهادة بكالوريوس إعلام أو تسويق، يمتلك خبرة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي وجمع البيانات وتحليلها وصناعة المحتوى، خبرة في إعداد الخطط التسويقية والإعلامية وتقارير الرصد.

وتابعت، أخصائي خطط تسويقية: خبرة 5 سنوات أو أكثر، إجراء ابحاث السوق حول متطلبات المستهلك والعادات والاتجاهات، تخطيط وتنفيذ الحملات للوصول إلى الجمهور المستهدف من خلال القنوات المناسبة، متابعة المهام الفردية لخطة التسويق كما تم تعيينها.

واستطردت، مُصمم ابداعي (Creative): خبرة في تنفيذ تصاميم وإجادة التعامل مع برامج Photoshop و Illustrator و InDesign، وعلاقات عامة: يمتلك خبر في التخطيط والاتصال وإدارة الأزمات وإعداد التقارير؛ فضلًا عن سكرتير: يمتلك خبرة في مجال السكرتارية والبرامج المحاسبية وادخال البيانات ويجيد اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن الشروط العامة: إرفاق سيرة ذاتية حديثة، وإرفاق نسخة من نماذج الأعمال السابقة؛ مع كتابة مسمى الوظيفة في العنوان الرئيسي للبريد الإلكتروني؛ بينما ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]