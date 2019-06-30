الإطاحة بشاب يبيع أجهزة شبيهة بالمستخدمة في المركبات الأمنية بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت إدارة مرور العاصمة المقدسة من ضبط شاب وبحوزته أنوار وبراقات وأصوات تشبه التي توضع على المركبات الأمنية يقوم ببيعها عبر أحد المواقع الشهيرة.

وفي التفاصيل؛ وعثرت رجال البحث والتحري بشعبة السير بمرور العاصمة المقدسة على إعلان لشخص يعرض سلعًا تركب على المركبات عبارة عن أضواء تحذيرية ومكبرات صوت وبراقات تشبه التي تركب على الدوريات السرية أو الرسمية.

ومن جهته، أصدر مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، مدير شعبة السير المكلف توجيها بضبط الشخص لقيامه ببيع أجهزة تشبه التي تستخدم للمركبات الأمنية الرسمية والسرية.