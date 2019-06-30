إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة بجدة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بجدة عن توافر 18 وظيفة شاغرة للرجال على بند التشغيل والصيانة (نظام التعاقد)، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ومن بين الوظائف الشاغرة:1- مركب زجاج وألمنيوم (وظيفة واحدة):برنامج إعدادي (زجاج وألمنيوم) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

2- سباك (وظيفتان):برنامج إعدادي (سباكه) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

3- فني تبريد وتكييف (وظيفتان):دبلوم الكلية التقنية تخصص تبريد وتكييف.

4- فني تكييف مركزي (وظيفة واحدة): دبلوم الكلية التقنية تخصص تبريد وتكييف.

5- نجّار (وظيفة واحدة):برنامج إعدادي (نجاره) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

6- فني زراعي (وظيفة واحدة): الثانوية المهنية بطبيعة العمل.

7- سائق (وظيفة واحدة): الثانوية العامة مع رخصة نقل ثقيل.

8- فني مضخات (وظيفة واحدة): دبلوم الكلية التقنية تخصص التحكم في الطاقة الكهربائية.

9- ميكانيكي ديزل (وظيفة واحدة):دبلوم الكلية التقنية تخصص ميكانيكي مركبات ديزل.

10- دهان موبيليا (وظيفة واحدة):برنامج إعدادي (دهان موبيليا) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

11- فني مشاتل (وظيفة واحدة):الثانوية المهنية بطبيعة العمل.

12- حديد (وظيفة واحدة):برنامج إعدادي (حداده) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

13- دهان (وظيفة واحدة):برنامج إعدادي (دهان) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

14- كهربائي (وظيفة واحدة):دبلوم الكلية التقنية تخصص كهرباء.

15- مبلط (وظيفة واحدة):برنامج إعدادي (مبلط) لا يقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية.

16- مهندس ميكانيكي (وظيفة واحدة):بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت أن التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/11/04هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه، داعية المتقدمين للتوجه إلى محافظة جدة (معسكر القوات البرية – شارع الملك خالد).