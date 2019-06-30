بالصور.. ” ترامب ” أول رئيس أمريكي يدخل أراضي كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

التقى الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” اليوم الأحد بنظيره زعيم كوريا الشمالية ” كيم جونج أون ” في مشهد تاريخي كونه الأول لرئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية .

وقال ” ترامب ” تعليقاً على اللقاء أنه دليل على تطوير العلاقات التاريخية مع كوريا الشمالية .

وأضاف : ” شعور رائع أنّ تكون أول رئيس أمريكي يدخل أراضي كوريا الشمالية ” .

كما بادله ” كيم ” التحية ” مشيداً به كأول رئيس أمريكي يزور بلاده .

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي بالمنطقة منزوعة السلاح في خطوة لتجديد المحادثات حول خلاف الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية .