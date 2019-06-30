لا علاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة
أجاب مركز الإقامة المميزة على بعض التساؤلات المتعلقة بشأن الإقامة المميزة في المملكة، بالإضافة لعلاقة بين حقوق المواطنة وحقوق الإقامة المميزة.
وعن ذلك، قال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا توجد علاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة ” .
وأضاف: ” الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام وردت على سبيل الحصر ” .
وجاء ذلك بالتزامن مع استقبال المركز لطلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية؛ من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك ” .
اترك تعليقاً