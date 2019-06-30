لا علاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة

نايف السالم(صدى):

أجاب مركز الإقامة المميزة على بعض التساؤلات المتعلقة بشأن الإقامة المميزة في المملكة، بالإضافة لعلاقة بين حقوق المواطنة وحقوق الإقامة المميزة.

وعن ذلك، قال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا توجد علاقة بين حقوق المواطنة وحقوق حامل الإقامة المميزة ” .

وأضاف: ” الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام وردت على سبيل الحصر ” .

وجاء ذلك بالتزامن مع استقبال المركز لطلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية؛ من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك ” .