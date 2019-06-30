بداية موسم الغبار في جازان نهاية شهر يونيو

تركي السالم(صدى):

أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن بداية ” موسم الغبار ” في جازان تكون مع نهاية شهر يونيو ويستمر حتى أغسطس.

وعن ذلك، قال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” موسم الغبرة في جازان يبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر ” .

وتابع: ” وهي تثير الغبار حين وصولها للبر ويتدنى معها مدى الرؤية وأحياناً تتسبب في قطع الكهرباء والحوادث المرورية الجماعية، وقد تصل الغبرة أحياناً إلى مرتفعات عسير ” .