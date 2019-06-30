  • الإثنين 1

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بداية موسم الغبار في جازان نهاية شهر يونيو

بداية موسم الغبار في جازان نهاية شهر يونيو

بداية موسم الغبار في جازان نهاية شهر يونيو
تركي السالم(صدى):

أعلن الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أن بداية ” موسم الغبار ” في جازان تكون مع نهاية شهر يونيو ويستمر حتى أغسطس.

وعن ذلك، قال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” موسم الغبرة في جازان يبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر ” .

وتابع: ” وهي تثير الغبار حين وصولها للبر ويتدنى معها مدى الرؤية وأحياناً تتسبب في قطع الكهرباء والحوادث المرورية الجماعية، وقد تصل الغبرة أحياناً إلى مرتفعات عسير ” .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *