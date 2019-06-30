خرائط جوجل تدمر أدمغة البشر وتصيبهم بألزهايمر

لندن (صدى):

كشف ديفيد باري، خبير ملاحي بريطاني، أن مساعدات الملاحة التي نستخدمها عبر الأقمار الصناعية مثل تطبيق ” خرائط جوجل ” ، يمكن أن تدمر أدمغة الناس وتساهم في تطور مرض ألزهايمر.

وعن ذلك، أعرب ” باري ” عن قلقه إزاء نظام تحديد المواقع العالمي GPS، والذي من وجهة نظره يمنع الناس من بناء المرونة التي تحتاجها أدمغتهم في وقت لاحق من الحياة.

وعن المخاطر التي تسبب بها، أضاف: ” بشكل مثير أصبحنا نعتمد أكثر وأكثر على هذه الأدوات الإلكترونية لمعرفة الطرق من حولنا، أصبحنا معزولين أكثر عن العالم الطبيعي… هذا الإحساس بالانحراف عن الطبيعة وفقدان نفسك في العالم الطبيعي سيجعلك تخسر ” .

كما أوضح الخبير الملاحي أن أجزاء العقل المسؤولة عن قدرتك على التنقل تحتاج إلى ممارسة تمارين رياضية، وإذا لم تقم على تدريبها فإن أداءها سيتقلص بالتدريج.

وتابع حديثه عن مخاطر الخرائط الإلكترونية قائلاً: ” من المحتمل تمامًا أن يكون الأشخاص الذين يقعون ضحية لمرض ألزهايمر، لديهم تقلص بفعل قلة الاستخدام، أو لديهم قدرة أقل على التكيف مع هجمة المرض ” .