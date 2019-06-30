إقلاع أولى الرحلات الجوية لمطار خليج نيوم

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني انطلاق أولى رحلات مطار خليج ” نيوم ” بمنطقة تبوك اليوم الأحد .

وكانت الرحلة تجارية قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبر ” الخطوط السعودية.

جاء ذلك خلال حفل تدشين بحضور وزير النقل ” نبيل العامودي ” ، و رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، والرئيس التنفيذي لمشروع ” نيوم ” نظمي النصر، ومدير الخطوط الجوية السعودية صالح الجاسر، وعدد آخر من المسؤولين .

من جانبه ثمًن ” العامودي ” هذه الخطوة مؤكداً أن هذه الرحلة حملت على متنها طموحاً لا حدود له للمملكة .

وأضاف على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : أبارك لقيادتنا هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل أنا وزملائي لمستقبلٍ طموحه عنان السماء .