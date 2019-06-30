” كراني ” : كتلة هوائية ساخنة على وسط المملكة
أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الأحد، أن هناك كتلة هوائية ساخنة على وسط المملكة تصل درجة حرارتها إلى ٥٠ درجة مئوية في الظل.
وأوضح حسن كراني: ” كتلة هوائية ساخنة عالقارة الهندية يتحول محورها للعراق بحرارة عظمى للغد 48_52 م في الظل”؛ مضيفًا: ” أخرى على وسط المملكة يتحول محورها للشرق بحرارة عظمى للغد 47_50 م في الظل ” .
وتابع خبير الطقس: ” جنوب ووسط أوروبا تحت تأثير (فقاعة الصحراء) بحرارة عظمى تتخطى 44 م في الظل.. تجنبوا ألشمس لتجنب ضرباتها ” .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7470 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلطف بعباده
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7470 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يلطف بعباده