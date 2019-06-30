” كراني ” : كتلة هوائية ساخنة على وسط المملكة

نايف السالم(صدى):

أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الأحد، أن هناك كتلة هوائية ساخنة على وسط المملكة تصل درجة حرارتها إلى ٥٠ درجة مئوية في الظل.

وأوضح حسن كراني: ” كتلة هوائية ساخنة عالقارة الهندية يتحول محورها للعراق بحرارة عظمى للغد 48_52 م في الظل”؛ مضيفًا: ” أخرى على وسط المملكة يتحول محورها للشرق بحرارة عظمى للغد 47_50 م في الظل ” .

وتابع خبير الطقس: ” جنوب ووسط أوروبا تحت تأثير (فقاعة الصحراء) بحرارة عظمى تتخطى 44 م في الظل.. تجنبوا ألشمس لتجنب ضرباتها ” .