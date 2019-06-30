الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة توقع مذكرة تفاهم مع المجلس البلدي بالرياض

سعيد العجل(صدى):

وقع رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد حشان النتيفي في مقر المجلس بالرياض مع رئيس المجلس الأستاذ خالد عبدالرحمن العريدي مذكره تفاهم؛ لغرض تعزيز الخدمات البلديه للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات، وتحقيق الوصول الشامل لجميع الأحياء والأماكن العامه و الدوائر الحكومية والمجمعات التجارية.

وأعرب النتيفي عن شكره وتقديره لجميع أعضاء المجلس، والشكر موصول للجنة أشخاص ذوي الإعاقة في المجلس البلدي.

وأضاف بأن هذه الإتفاقية تدعم الجمعية لتحقيق أهدافها لخدمة ذوي الإعاقة ( رجال ، نساء، اطفال ) حتى تعم الفائده للجميع في بلد العطاء والخير، وتتحقق رغبات وآمال وطموحات ذوي الإعاقة في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله.

وختاما

نتطلع من جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد التعاون مع الجمعية؛ حتى يتسنى لها تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة.