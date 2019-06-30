مدرب سباحة يغتصب سيدتين تحت تهديد السلاح

القاهرة(صدى):

أطاحت الشرطة المصرية بذئب بشري يعمل كمدرب سباحة، بعدما أقدم على اغتصاب سيدتين في واقعتين مختلفتين تحت تهديد السلاح.

وفي الواقعة الأولى عرض المتهم على ربة منزل توصيلها بالقرب من أحد المولات الكبيرة، بدلا من سيرها في وقت متأخر من الليل وحيدة، وقام باغتصابها بعدما هددها بالسلاح.

وبتوجهها لقسم الشرطة لتقديم بلاغ بالواقعة لم يتم التوصل إلى هوية المتهم لعدم تواجد شهود عيان أو كاميرات مراقبة سجلت الواقعة.

وفى الواقعة الثانية ادعى امتلاكه شقة وعرضها على ربة منزل وحين حضرت لرؤيتها اغتصبها أيضا وتركها، في منطقة نائية لكنها تمكنت من التقاط أرقام سيارته.

وتوجهت السيدة إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بالواقعة، وبعد 24 ساعة تم القبض على المتهم، والذي طابقت مواصفاته مع بلاغ السيدة الأولى، وتم التحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.