الإطاحة بمواطن انتحل صفة رجل المرور السري ليبتز المخالفين ماليًا

نايف السالم(صدى):

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت عدة بلاغات عن قيام شخص بانتحال صفة رجل المرور السري.

وتبين أن المواطن المبلغ عنه يرصد قائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية، ويقوم بابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم.

وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة مكة على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.