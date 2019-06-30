” لا أريد أن أكون مرتبطة ” ..طليقة ترامب تعلن انفصالها

واشنطن(صدى):

أعلنت طليقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ” إيفانا ” انفصالها عن زوجها الإيطالي ” روسانو روبيكوندي ” .

وصرحت إيفانا صاحبة الـ 70 عامًا ،بأنها تريد أن تكون امرأة حرة لديها الكثير من النقود، قائلة: ” يعجبني أن يكون لدي أصدقاء، ولا أريد أن أكون مرتبطة ” .

وتزوجت إيفانا من روسانو صاحب الـ 47 عامًا، في 2008 م ،في حفل فخم قدرت تكاليفه بـ 3 ملايين دولار في قصر مارالاغو الفاخر.

يذكر أن إيفانا ماري ترامب هي سيدة أعمال أمريكية، ولها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة أبناء، وهم: دونالد ترامب الابن، وإيفانكا، وإريك.