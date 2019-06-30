هويات الضباط الأتراك تفضح دعم أنقرة لميليشيات طرابلس

وكالات(صدى):

فضحت هويات فريق خبراء عسكريين أتراك، بينهم جنرال رفيع المستوى، عن دعم أنقرة لمليشيات طرابلس، وعملهم في غرفة عمليات لصالح حكومة الوفاق .

وأكد مصدر إستخباراتي أن من بين هذا الفريق عسكريين مختصين في تسيير الطائرات التركية المسيرة التي شنت غارات مكثفة على مواقع الجيش الليبي.

وذكرت المصادر أن عدد هؤلاء الخبراء يبلغ نحو 16 خبيرا تركيا، بينهم جنرال رفيع المستوى هو الفريق ” عرفان أوزسيرت ” ، وشغل منصب قائد فوج الأكاديمية العسكرية التركية كما شغل منصب المسؤول عن القطاع العسكري لمنطقة غازي عنتاب، وتبوأ مناصب في الاستخبارات العسكرية.

ويضم الفريق خبراء في مجال الاتصالات والتنصت وتحديد مواقع، كما من بينه عسكريين مختصين في تسيير الطائرات التركية المسيرة التي شنت مرارا غارات مكثفة على مواقع للجيش في مناطق عدة.

ويتخذ فريق الخبراء التركي من قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس مقرا لتنفيذ مهامه العسكرية ضد اللجيش الليبي لصالح حكومة السراج.

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