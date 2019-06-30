الدفاع المدني يقتل ” الكوبرا ” التي فتكت بمواطن وأصابت ابنته بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

على خلفية وفاة مواطن بلدغة ” كوبرا ” في الباحة ،وإصابة ابنته، تمكنت فرق الدفاع المدني من قتل الثعبان.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي، أن فرق الدفاع المدني بالمندق وصلت لموقع الحادث وتبين وجود ثعبان مختبئ خلف الأثاث بداخل المنزل.

وقامت الفرقة بعمل اللازم وإخراج الثعبان والقضاء عليه فيما تم نقل الحالات المصابة من قِبل ذويهم إلى مستشفى المندق العام قبل وصول الفرق.

وما زالت ابنة المواطن المتوفى تتلقى العلاج، كما تم تسليم الموقع والحالة لجهة الاختصاص.

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