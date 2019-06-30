تطورات الحالة الصحية لريهام سعيد بعد إصابتها ببكتيريا ” مميتة “

القاهرة(صدى):

أوضحت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها ببكتيريا في الوجه وخضوعها لجراحة خطيرة.

وصرحت سعيد بأنها ستضطر إلى السفر للخارج، لاستكمال علاجها من البكتيريا التي أصابت وجهها بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن طبيبها شدد على ضرورة جلوسها في المنزل وتجنب الزيارات حتى موعد مغادرتها مصر لتجنب تفاقم الميكروب.

يذكر أن الأطباء يتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ لذا ستخضع سعيد لعلاج مكثف خلال الفترة القادمة حتى لا تنتشر ما قد يؤدي إلى الوفاة.

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