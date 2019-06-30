” العربي للصحافة الرياضية ” يدين ” بي إن سبورت ” بعد تسريح 300 عامل

نواف السالم(صدى):

استنكر الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، قيام قنوات ” بي إن سبورت ” القطرية، بإنهاء خدمة 300 إعلامي تعسفيًا، مطالبًا بإعادتهم.

وأكد الاتحاد العربي في بيان له وقوفه مع المفصولين ومراقبته لما يحدث بكثير من الاهتمام خلال الفترة المقبلة.

وشدد البيان على أنه يُنظر للموضوع من الجانب الإنساني للوقوف إلى بجانب العاملين في كل ما يواجهونه من صعاب ومتاعب مختلفة.

يذكر أن مجموعة قنوات ” بي إن ” قد تلقت ضربة قاسمة بانطلاق قناة ” تايم سبورت ” المصرية لنقل مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019، وجاء قرار تسريح مئات الموظفين في محاولة بائسة للتغطية على فشلها.